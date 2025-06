»​Zame je to najlepši poklic na svetu«

V vinorodnem srcu slovenske Istre je zaživel gastro lab KeBon. Sodobno stičišče za učenje, raziskovanje in doživljanje istrske kulinarične dediščine gastro lab KeBon, v drugem nadstropju kleti Vinakoper v Kopru, je namenjeno vsem generacijam, ki se spogledujejo s svetom kulinarike in gastronomije. Udeležencem kuharskih tečajev in teambuilding programov bodo svoje bogato znanje predajali vrhunski strokovnjaki.

»KeBon ni zgolj še ena kuhinja; je stičišče za grajenje skupnosti, urjenje ekip, razvijanje ustvarjalnosti in okušanje Istre v vseh njenih razsežnostih, vinskih in kulinaričnih. Tu se za mizo srečajo sodelavci in partnerji, prijatelji, družine, otroci in strokovnjaki­ – povezani skozi kulinariko, znanje in radovednost,« poudarja direktor Vinakoper mag. Borut Fakin.

KeBon bo gostil teambuilding programe, ki jih bodo vodili priznani chefi, enologi in strokovnjaki za timsko delo, in sicer chef Tomaž Kavčič, chef Tilen Župevec, dr. Aleksander Zadel, Zoran Memon, Majda Debevc in Aleksander Bohinc, Boštjan Zidar in Rok Jamnik, Matic Ribič, Paolina Grčar in Marinka Kurtin.

ZANIMA ME VEČ

Ministrica za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Naročnik oglasne vsebine so Vinakoper