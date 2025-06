Vozi me vlak … v nove kraje doma in po Evropi

Vlak ima svoj romantični pridih, zato je potovanje z njim vedno nepozabna dogodivščina, ki nas poveže s kraji in ljudmi, ki jih srečamo na poti. Ko nas prijeten ritem železniških tirov zaziblje v sproščeno počutje, se pot spremeni v čarobno popotovanje.

Slovenske železnice opažajo vztrajno povečevanje uporabnikov železniškega potniškega prometa, in tudi ko država izvaja obsežna investicijska dela na železniški infrastrukturi, Slovenske železnice ohranjajo in dodajajo nove vlakovne povezave. Slovenske železnice, ki v povprečju letno prepeljejo več kot 16 milijonov potnikov, bodo z novimi železniškimi povezavami in vlaki še naprej ustvarjale rast števila potnikov.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice