Vaš novi najljubši naslov za parkiranje v Ljubljani

Vsako potovanje z avtomobilom se začne in konča na parkirnem mestu, kjer avtomobili ostanejo večino svojega življenja. Čeprav so simbol gibanja, ustvarjeni za ceste, za svobodo in si jih vedno predstavljamo v gibanju, so večino časa v mirovanju.

Ljubljana se vsak dan spopada z zelo gostim prometom, kar se pozna tudi na veliki zasedenosti vseh vrst parkirišč v mestu. V prestolnico se namreč vsak dan pripelje več kot 140.000 ljudi, kar je velika obremenitev za celotno mestno prometno infrastrukturo. Za vse, ki se na delo, študij ali po opravkih vozijo z avtomobilom, je iskanje parkirnega mesta eden največjih vsakodnevnih izzivov.

Garažne hiše so za tiste, ki nameravajo v mestu ostati dalj časa in želijo parkirati v neposredni bližini središča, najboljša izbira, saj zagotavljajo več varnosti in zaščito pred vremenskimi vplivi. V središču Ljubljane je več javnih garažnih hiš, v vsem mestu jih je približno deset.

