V Španijo z nizkocenovnimi prevozniki

Naj bo podaljšan vikend ali teden dni, prvomajske praznike se tradicionalno splača izkoristiti za pobeg na morje. Če še ne veste, kam bi jo mahnili, vsekakor velja razmisliti o Španiji, deželi flamenka, sieste in fieste, kjer lahko uživate v kontinentalnih obmorskih letoviščih ali pa se prepustite otoški ležernosti na Balearih oziroma vulkanskih Kanarskih otokih.

Španija je turistično zanimiva že vse od srednjega veka, ko so se tja zgrinjale zlasti množice romarjev. Sonce, morje ter bogata naravna in kulturna dediščina so počitnikarje in popotnike začeli privabljati šele pozneje, v začetku 20. stoletja, pravi razcvet pa je španski turizem doživel v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, ko je španska vlada izdatno vlagala v gradnjo infrastrukture, hotelov in letališč, kar je omogočilo dostopnost za množice turistov, predvsem iz Evrope.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si