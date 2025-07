Trenutek resnice: kako sproščeni ste lahko letos poleti?

Nesreč ne moremo napovedati, lahko pa se nanje pripravimo. Poleti je še posebej pomembno, da smo na tekočem z najnovejšimi vremenskimi napovedmi, da se lahko pravočasno pripravimo na neurja. Naravne nesreče, vlomi in druge nevarnosti so v poletnem času vse pogostejši, zato je dobro zavarovanje doma in premoženja nujna zaščita. S pravim zavarovanjem bo vaš dom varen, vi pa boste lahko mirni, tudi ko boste daleč stran.

Pripravite svoj dom na vremenske ujme: pospravite pohištvo na varna mesta, lahko ga tudi pritrdite in zavarujete bolj vredne predmete. Preverite, kje so ventili za plin in vodo ter stikala za izklop elektrike. Redno čistite žlebove in odtoke ter odstranite morebitne zamašitve. Poskrbite, da bodo okna in vrata dobro tesnila. Ne pozabite, da je med vremensko ujmo najvarneje ostati doma.

Dobro pripravljena zavarovalna polica vam v takšnih primerih ponuja kritje, pomaga pri okrevanju in omogoča, da se čim prej vrnete v ustaljen ritem življenja.

Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica, d. d.