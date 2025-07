Ste se že poslovili od volana? Dajte si novo priložnost z dobrim učiteljem

Prebivalstvo se hitro stara, kar se kaže tudi na cestah – vse več je voznikov v tretjem življenjskem obdobju, ki želijo ohraniti svojo mobilnost in samostojnost. Ali ste vedeli, da se je število imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj, starih 65 let in več, v obdobju od leta 2011 do 2022 povečalo za kar 82 odstotkov? Konec leta 2023 je bila skoraj tretjina imetnikov vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil starejših od 61 let in med njimi jih je bilo kar 880 starih več kot 90 let. Ti podatki jasno kažejo, da starost nikakor ne pomeni, da se je treba odreči volanu, in opozarjajo na pomen prilagajanja, odgovorne vožnje in varnosti – tako za voznike same kot na splošno za vse udeležence v prometu.

S starostjo se naš odzivni čas podaljša, a starejši vozniki imajo tudi nekaj, česar ni mogoče nadomestiti – dolgoletne izkušnje za volanom. Praviloma so bolj premišljeni, previdni in manj nagnjeni k tveganju. Pogosto se izogibajo vožnji v neznanih ali neugodnih razmerah, skrbno izbirajo del dneva, ko se počutijo najbolj zbrane, in se načeloma izognejo vožnji pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Obenem se dobro zavedajo, da je hitrost rezervirana za dirkalne steze, kjer veljajo povsem drugačna pravila kot na javnih cestah.

