Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

Na železniški postaji v Lizboni, v kavarni ob plaži na Baliju ali na strešni terasi v Atenah. Vse več ljudi svoje delo prenaša s seboj in ga združuje z raziskovanjem sveta. Življenje digitalnih nomadov, kot jih imenujejo, ni več redkost, temveč vse bolj priljubljen način, kako posamezniki iščejo svobodo, prilagodljivost in ravnovesje med delom in prostim časom.

Če smo delo oziroma zaposlitev še pred nekaj leti povezovali s pisarniško mizo in rutino od osmih do šestnajstih, danes mnogi prisegajo na drugačno logiko: delo se prilagaja življenju in ne obratno. V praksi to pomeni, da dopoldne opravijo videosestanek s sodelavci, popoldne odkrivajo ulice novega mesta, zvečer pa ob morju urejajo zapiske ali pišejo članke.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung