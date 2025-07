Prihaja ena najbolj dramatičnih oper vseh časov

Ogledali si boste lahko nastop priznanega orkestra in koncertno izvedbo izbranih odlomkov iz znane opere z mednarodno zasedbo solistov.

Torek, 2. septembra, bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ob 20. uri v znamenju enega najstarejših in najuglednejših italijanskih orkestrov – Orkestra Nacionalne akademije sv. Cecilije iz Rima, ustanovljenega leta 1908, ki pomembno soustvarja evropsko simfonično krajino. Skozi zgodovino so zasedbo vodili dirigenti, kot so Gustav Mahler, Claude Debussy, Herbert von Karajan in Arturo Toscanini.

Tokrat bo orkester nastopil pod taktirko britanskega dirigenta Daniela Hardinga, njihovega aktualnega glasbenega direktorja in prejemnika grammyja.

