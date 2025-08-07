Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

V okviru Poletja v Kranju se bodo odvila tudi tri doživetja, ki odkrijejo alpski mik in mestni šik središča Gorenjske: najvišji zvonik nad mestom, Kabinet izumitelja Puharja v mestu, pod mestom pa Rovi pod starim Kranjem z Info centrom SOS Proteus.

Kranj, festivalsko središče Gorenjske

Kranj se poleti prelevi v festivalsko središče Gorenjske. Program Prešernega poletja kaže, da je Kranj živ noč in dan. Pred nami je še več kot 50 prireditev, kranjska romantika pa se začne s petki, ki so poleti rezervirani za druženje na Glavnem trgu. Dogodek Kr' petek je! vsak petek od 17. do 22. ure razigra Kranj s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil, z glasbo in spontanimi srečanji. Letno gledališče Khislstein gosti koncerte vseh žanrov, od klasične glasbe do rocka in avantgarde iz Slovenije in tujine, intimni koncerti so na Glasbenih večerih pod grajsko lipo ter na manjših mestnih prizoriščih. Pred nami je še nekaj festivalov z urbanim nabojem sodobne ustvarjalnosti: BIEN – festival sodobne tekstilne umetnosti (31. maj–14. avgust), Jazz Kamp Kranj (13.–23. avgust), ki že več kot 20 let privablja izvrstne glasbenike z vsega sveta, Fragmenti (16.–27. avgust), poletni ulični festival in Kranj Foto Fest (27. avgust–29. september), ki je prešerno mesto vpisal na mednarodni zemljevid kot svetovni epicenter sodobne fotografije. Ter spektakularne kolesarske prireditve: Kolesarski praznik (30. in 31. avgust) z Veliko nagrado Kranja, najstarejšo slovensko kolesarsko dirko, ter L'ètap Slovenia (6. in 7. september), uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de France.

Naročnik oglasne vsebine je Zavod za turizem in kulturo Kranj