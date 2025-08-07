Predstavitvena informacija

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
Fotografija: Čarobno Prešerno poletje pri Plečnikovih arkadah v Kranju. FOTO: ZTKK, Luka Fabčič
Odpri galerijo
Čarobno Prešerno poletje pri Plečnikovih arkadah v Kranju. FOTO: ZTKK, Luka Fabčič

P. I.
07.08.2025 ob 09:39
07.08.2025 ob 10:28
P. I.
07.08.2025 ob 09:39
07.08.2025 ob 10:28

Poslušajte

Čas branja: 1:53 min.

V okviru Poletja v Kranju se bodo odvila tudi tri doživetja, ki odkrijejo alpski mik in mestni šik središča Gorenjske: najvišji zvonik nad mestom, Kabinet izumitelja Puharja v mestu, pod mestom pa Rovi pod starim Kranjem z Info centrom SOS Proteus.

Kranj, festivalsko središče Gorenjske

Kranj se poleti prelevi v festivalsko središče Gorenjske. Program Prešernega poletja kaže, da je Kranj živ noč in dan. Pred nami je še več kot 50 prireditev, kranjska romantika pa se začne s petki, ki so poleti rezervirani za druženje na Glavnem trgu. Dogodek Kr' petek je! vsak petek od 17. do 22. ure razigra Kranj s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil, z glasbo in spontanimi srečanji. Letno gledališče Khislstein gosti koncerte vseh žanrov, od klasične glasbe do rocka in avantgarde iz Slovenije in tujine, intimni koncerti so na Glasbenih večerih pod grajsko lipo ter na manjših mestnih prizoriščih. Pred nami je še nekaj festivalov z urbanim nabojem sodobne ustvarjalnosti: BIEN – festival sodobne tekstilne umetnosti (31. maj–14. avgust), Jazz Kamp Kranj (13.–23. avgust), ki že več kot 20 let privablja izvrstne glasbenike z vsega sveta, Fragmenti (16.–27. avgust), poletni ulični festival in Kranj Foto Fest (27. avgust–29. september), ki je prešerno mesto vpisal na mednarodni zemljevid kot svetovni epicenter sodobne fotografije. Ter spektakularne kolesarske prireditve: Kolesarski praznik (30. in 31. avgust) z Veliko nagrado Kranja, najstarejšo slovensko kolesarsko dirko, ter L'ètap Slovenia (6. in 7. september), uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de France.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zavod za turizem in kulturo Kranj

Več iz te teme:

Zavod za turizem in kulturo Kranj kultura festival turizem Kranj koncert

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.