Pravi spremljevalec za zimski potep

Peugeot 2008 združuje eleganco in praktičnost, a v sebi skriva tudi robustne funkcionalnosti, ki bodo navdušile zimske avanturistke in avanturiste. Ne glede na to, ali se odpravljate na smučanje ali sankanje ali zgolj sprehod po mehkem snegu, je višja oddaljenost od tal, kot jo ponujajo mestni terenci, še kako dobrodošla.

