Po 50 letih spet čez mejo brez preverjanja

Brezmejni Trg Evrope v Novi Gorici se bo ob desetdnevnem Pohodu za Evropo spremenil v prizorišče raznolikih kulturnih, umetniških, športnih in družabnih prireditev, ki simbolno in dejansko presegajo meje. Odprtje Pohoda za Evropo 1. maja s tradicionalnim Pohodom prijateljstva je letos potekal letos v razširjeni izvedbi, z udeležbo delegacij iz Celovca, Chemnitza in drugih partnerskih mest.

Nova Gorica in Gorica skupaj gradita prihodnost, pohod pa ostaja simbol povezovanja, zdravega načina življenja in skupnosti.

Pohod prijateljstva – 2 mesti, 1 srce že tretje leto simbolično povezuje Novo Gorico in Gorico. Dogodek, ki obuja tradicijo legendarnega pohoda iz 70. in 80. let, ko je na tisoče ljudi enkrat letno prečkalo mejo brez preverjanja, so tudi letos obogatili s športnimi in kulturnimi intervencijami.

Naročnik oglasne vsebine je GO!2025