Pet razglednih točk Hrvaške, ki ti vzamejo dih

Hrvaška je prava zibelka naravnih čudes, zato ti predstavljamo pet razglednih točk, ki jih moraš doživeti, če iščeš stik z naravo, zgodovino ali samim seboj.

1. Visovac – otok v srcu reke in duše

V osrčju reke Krke, blizu Skradina, leži čaroben otok Visovac, ki ga obdaja zelena tišina. Frančiškanski samostan iz 15. stoletja stoji kot beli čuvaj na modrozeleni gladini. Razgledna točka Visovac ponuja enega najlepših pogledov na Hrvaškem – kombinacijo spokojne narave, duhovnosti in zgodovine.

Od razgledišča vodijo vijugaste poti do pristanišča Stinica, izhodišča za čolne, ki vas popeljejo do otoka. Tukaj se začne tudi 8,5 km dolga poučna pot Stinice–Roški slap–Oziđana pećina, ki vas vodi skozi stoletni gozd in mimo slapov. Narodni park Krka ponuja več kot 47 km pohodnih in 388 km kolesarskih poti.

2. Paklenica – vrata v svet skalnih skrivnosti in adrenalina

