Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

To jesen in zimo je še zlasti privlačen Lanzarote, ki se lahko pohvali s čudovitimi plažami in edinstveno pokrajino.

Čeprav na poseljenih Kanarskih otokih že dolgo ni vulkanske aktivnosti, je njihova pokrajina še vedno prava eksotika v primerjavi s celinsko Evropo. Če dodamo še dejstvo, da jih skoraj vse leto razvaja toplo sonce in dnevne temperature le redko padejo pod 20 stopinj Celzija, je jasno, zakaj vse več evropskih počitnikarjev in popotnikov na njih preživlja zimske počitnice.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Počitnice.si