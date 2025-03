Osupljivo lepa destinacija z bogato ponudbo, ki vabi vse dni v letu

Dubrovniško-neretvansko županijo sestavljata razmeroma ozko obalno območje z nizom otokov v bližini kopnega in na odprtem morju (od katerih so najpomembnejši Korčula, Mljet, Lastovo in Elafitski otoki) in spodnja dolina Neretve s svojo obalo. Pohodništvo po slikovitih poteh, kolesarjenje skozi vinograde in ob obali, jadranje po kristalno čistem morju ter vodni športi, kot sta kajakaštvo in potapljanje, so le nekatere izmed možnosti, ki jih ponuja ta del hrvaške obale.

Središče županije je mesto Dubrovnik in Dubrovničani se zavedajo, da turisti ta dolgi, ozki obalni pas pod Dinarskim gorovjem in nizkimi gorskimi vrhovi obožujejo zaradi toplega južnega podnebja, kristalno čistega smaragdno zelenega morja, ki obliva skalnato obalo, peščenih plaž, bujnega rastlinja in bogate zgodovinske dediščine.

Mesto Dubrovnik, ki na svojih pečinah vztraja že najmanj 14 stoletij, je namreč pod Unescovo zaščito. Biser Jadrana navdušuje s srednjeveškim obzidjem, ozkimi kamnitimi ulicami in impresivnimi palačami. Sprehajanje po Stradunu, glavni mestni ulici, omogoča vpogled v bogato preteklost mesta. Poleg tega Dubrovnik čez leto gosti številne kulturne prireditve, kar omogoča obiskovalcem, da doživijo njegov živahni kulturni utrip.

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Dubrovniško-neretvanske županije