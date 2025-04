Natakar v hotelu v Hurgadi: Pozabljate, da smo potomci faraonov. Nam ne bo nihče ukazoval.

Dolga desetletja je bila majhna ribiška vas, kasneje pa je zaradi egiptovskih in tujih naložb prerasla v velik turistični kraj. Znana je po vodnih športih, nočnem življenju in toplem vremenu. Dnevne temperature so večino leta okoli 35 stopinj, julija in avgusta pa lahko dosežejo več kot 46 stopinj Celzija.

Hurgada je priljubljena počitniška točka za Evropejce. Mednarodno letališče je neposredno povezano z več mesti v Evropi. Sloveniji je najbližji avstrijski Gradec. Nekateri tam preživijo božič in novo leto, med njimi sva bila letos tudi midva z možem.

Arabske televizije praviloma nimajo prazničnega novoletnega programa. Namesto tega so prikazovali strahote, ki so se dogajale v sirskih zaporih, predvsem v Sednaji. To je katoliško romarsko središče, 30 kilometrov oddaljeno od prestolnice Damaska. Ahmed Al Šara, ki velja za voditelja Sirije od decembra lani, je za božič sprejel predstavnike katoličanov in jih tako pomiril. Katoličani so namreč do konca podpirali Asadov režim v slogu reka: Država, kjer se zid katoliške cerkve naslanja na džamijo, ne more nikoli propasti. Sirija na srečo ni propadla, diktator Bašar al Asad pa je moral pobegniti.

Začela so se osebna obračunavanja, tako značilna za obdobja po padcu nasilnih diktatur. Po savdski televiziji so sporočili, da so izdali tiralico za vsemi člani družine Asad, tudi za prvo damo Sirije, Asmo Asad, ki je usodno bolna. Sama je z otroki že dva tedna pred padcem moževega režima pobegnila v Moskvo. Njeni starši živijo v Londonu, kjer se je Asma tudi rodila. Po poroki z Bašarjem al Asadom so ji vzeli angleško državljanstvo. Zdaj se kljub njeni prošnji ne sme vrniti v London.

Povsem razumljiva je bila zame novica, da so libanonske oblasti 70 oficirjev Asadove vojske, ki so se zatekli v Libanon, vrnile v Sirijo. Bila sem namreč šokirana, kako gospodovalno so se Sirci v času diktature družine Asad obnašali do Libanoncev. Bašar al Asad je, mednarodno potrjeno, naročil umor zakonito izvoljenega libanonskega predsednika Rafika Haririja ...