Najprej avtomatik, potem 125 kubikov, nato preskok na močnejši stroj

Motorist ni navaden voznik, je iskalec, ki v zavojih išče smisel in občutek popolne prisotnosti. Čeprav je bolj ranljiv od vsakega drugega udeleženca na cesti, ga vodita pogum in močna pripadnost skupnosti, ki ni le druščina podobno mislečih, temveč prava bratovščina, zavezana skrbi zase in za druge.

Tokrat so se množično zbrali na Vranskem, kjer so zgodnje nedeljsko jutro spremenili v motoristični praznik z dvema prevladujočima vrednotama – željo po varnosti in znanju. Med njimi je bila tudi Vera Čuk iz Vodic pri Colu, ki jo ljubezen do motorjev spremlja že od otroštva. Njena zgodba je zgodba številnih: najprej avtomatik, potem motor s 125 kubiki, nato pa preskok na močnejši stroj in – predvsem – neustavljiva želja po tem, da bi vozila še bolje, še varneje.

»Všeč mi je, ko se prepustim samo vožnji, ko sem res tukaj in zdaj,« pravi. Vransko je zanjo prostor, kjer se motoristi ne učijo le zaviranja in zavijanja, ampak tudi odgovornosti do sebe, sopotnikov in vseh, ki jih srečajo na cesti.

Ko sedi na motorju, ne razmišlja o službi. Le cesta, motor in občutek svobode. In ko govori o inštruktorjih na poligonu na Vranskem, je iskreno navdušena: »Vedno pomagajo, svetujejo, pokažejo in popravijo. Vsak motorist bi moral priti sem.«

