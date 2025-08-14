Najlepši svetilniki na Hrvaškem (toliko boste plačali za nočitev)

Na kaj pomislite ob besedi svetilnik? Na drobni otoček sredi divjega in razburkanega oceana, kjer so valovi tako visoki, da se lomijo ob stene vitkega stolpa z lučjo na vrhu? Ali pa morda na osamljeno življenje svetilničarjev, ki so kilometre od civilizacije skrbeli, da so ladje našle pravo pot in varno priplule v pristan?

Čeprav so svetilniki v filmih pogosto prikazani kot prizorišče napetih psiholoških trilerjev ali tragičnih dram, je ideja o preživljanju časa nekje sredi morja, stran od civilizacije v današnjem z informacijami nasičenem tempu vse bolj mamljiva.

Tako so svetilniki, ki so nekoč potrebovali usposobljenega skrbnika, danes pa jih je večina že popolnoma avtomatiziranih, zdaj dobili novo funkcijo. Postali so zanimiva počitniška destinacija, kamor se zatekajo turisti, ki ne marajo gneče, iščejo mir in obožujejo divjo moč narave.

Če se vam zapisano sliši preveč sanjsko, da bi bilo res, in menite, da je za takšen odklop treba iti na drugi konec sveta, naj vas razveselimo. Veliko zanimivih svetilnikov, na voljo za dopustniški najem, je nedaleč stran od Slovenije, na Hrvaškem. Razkrivamo vam nekaj najlepših.

Na nekaterih hrvaških svetilnikih boste povsem sami, ker so avtomatizirani

Hrvaška premore kar 1246 otokov in za krmarjenje med njimi je bilo od začetka 19. stoletja na različnih delih Jadrana zgrajenih 48 svetilnikov s hišicami, namenjenimi bivanju skrbnikov svetilnikov, ki so tam pogosto živeli več let skupaj s svojimi družinami.

A svetilniki niso bili le navigacijski objekti, ob njih so marsikje delovale tudi reševalne službe, ki so ladjam pomagale v primerih brodolomov. Tako so svetilničarji veljali za prave tihotapce informacij, prvi so izvedeli za ladijske nesreče ali državne novice.

Delo svetilničarja je bilo na Hrvaškem aktualno nekje do konca 20. stoletja, danes pa je z napredkom tehnologije večina svetilnikov avtomatiziranih in za obratovanje ne potrebujejo stalnega skrbnika. Le okoli 16 hrvaških svetilnikov trenutno še ima posadko ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.