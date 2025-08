Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

Letošnje poletje, z izjemo vročinskega vala v juniju, ni bilo ravno radodarno s poletnimi temperaturami, tudi vreme jo je velikokrat zagodlo, zato imajo mnogi upravičeno občutek, da niso mogli v polnosti izkoristiti počitniških dni.

Na Počitnice.si so namreč na enem mestu zbrali najboljše all inlclusive počitniške pakete za jesen in zimo z odhodi iz Ljubljane, Zagreba, Gradca, Benetk in drugih bližnjih letališč na destinacije, kjer poletje traja pozno v jesen – ali celo vse leto!

Verjeli ali ne, za popoln all inclusive oddih ni treba daleč: pravo poletje pozno v jesen vlada tako v Grčiji kot na španskih otokih, skoraj do zime lahko v morskih radostih uživate v Turčiji, v Egiptu in Tuniziji pa ima sonce svojo rezidenco vse leto. Če si želite bolj tropske izkušnje, je lahko prava izbira te jeseni in zime tudi Dominikanska republika, ki velja za raj sredi Karibov!

