Na izlet v Maribor: poglejte, kako lepo se razvija štajerska prestolnica

Meje obstajajo samo v naših glavah: 6Pack Čukur in Dejan Dogaja združila moči (Suzy)

Glasba ne pozna meja in žanrskih okvirjev. To sta dokazala šestinštiridesetletni velenjski raper in petnajst let mlajši energični Laščan, ki sta združila moči v pesmi All in. Čeprav prihajata iz različnih glasbenih svetov, ju povezuje enaka filozofija – ustvarjata za zabavo in užitek.