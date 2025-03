Naravne lepote, ki jih nimajo niti največje države sveta

Španija že od nekdaj navdušuje z raznolikimi kontrasti svetovnih razsežnosti: od zelene Asturije na severu do vroče Andaluzije na jugu, od vetrovnih vulkanskih Kanarskih otokov na zahodu do toplih in sončnih Balearov na vzhodu. Ponaša se z več kot 8000 kilometri plaž, ki zagotavljajo izjemno počitniško izkušnjo.

Med Balearskimi otoki je, tako med počitnikarji kot pri popotnikih, zadnjih nekaj let še posebno priljubljena Mallorca oziroma po slovensko Majorka. Gre za največji Balearski otok, ki se lahko pohvali z več kot 300 sončnimi dnevi na leto, čudovitimi plažami in zalivi za vsak okus, s kopico naravnih in kulturnih znamenitosti ter bogato kulinarično ponudbo – in to na manj kot štiri tisoč kvadratnih metrih površine!

