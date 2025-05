Kulinarična avantura pod milim nebom

Pikniki že dolgo niso več namenjeni le klasičnim mesnim dobrotam na žaru, ampak so odlična priložnost za kulinarično ustvarjalnost pod milim nebom. Vsak izkušen mojster žara ima svojo specialiteto, s katero piknik spremeni v nepozabno kulinarično dogodivščino.

Ste se naveličali jedi z žara pripravljati na vedno enak način in radi poskusite kaj novega? Preizkusite recept vedno bolj priljubljene korejske kuhinje. Mlada kuharica in tekmovalka Masterchefa 2022 Evita Antončič, ki ustvarja pod imenom Evo z Evito in navdušuje z mladostnim pristopom h kuhanju, je pripravila recept, ki bo prepričal vse ljubitelje žara in hrustljavih dobrot.

Ustvarila je drzen slovensko-korejski recept, ki združuje bogato teksturo kajmaka s pikantnostjo in svežino korejske kuhinje.

Evita je za osnovo vzela Pečjakovo novost z imenom Grillita in jo napolnila s sočno govedino bulgogi, fermentiranim kimčijem in svežo sezamovo majonezo z limeto.

Naročnik oglasne vsebine je Pekarna Pečjak