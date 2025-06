Križanke – oder kulture in čutnega razkošja

Plečnikove Križanke so dom ene najstarejših in najuglednejših kulturnih manifestacij v tem delu Evrope – Ljubljana Festivala. Tudi letošnji, ki je že 73. po vrsti, bo ponudil vrhunske glasbene in gledališke poslastice. In ne nazadnje pravimo, da je glasba hrana za dušo.

Hrana za dušo

Zlahka bi rekli, da je vsak večer na Ljubljana Festivalu kot izbrana jed – skrbno zasnovana, mojstrsko izvedena in popolno postrežena. Tako kot pri vrhunski kulinariki gre tudi pri kulturi za odtenke, kontraste in ravnovesje. In kot vrhunski chef Festival Ljubljana vsako leto ustvari programski meni, ki nagovarja čute – čustva, spomine, sanje. Obiskovalci ne prihajajo le na predstave – prihajajo na doživetje. Poletni zrak, prežet z vonjem cvetja, in nežno šelestenje listja ustvarita edinstveno kuliso, zato prostorska odprtost Križank zbliža občinstvo z umetnostjo na način, kot ga dvorane ne zmorejo.

Naročnik oglasne vsebine je Ljubljana Festival