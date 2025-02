Klimatolog o letošnji pomladi: Verjetno bo toplejša od dolgoletnega povprečja

Letošnja zima se bo v zgodovino najverjetneje zapisala kot osma v nizu nadpovprečno toplih v primerjavi z obdobjem 1991–2020, pravi Gregor Vertačnik, klimatolog z Agencije RS za okolje (Arso).

A ne veselimo se prehitro toplega vremena, opozarja, saj nas glede na vremenska dogajanja preteklih let sneg lahko preseneti celo v drugi polovici maja.

Letošnja zima ni bila kaj prida: malo snega in visoke temperature – dobro za ogrevalno sezono, a žalostno za snežne aktivnosti. Lahko do prihoda pomladi še pričakujemo kaj mraza in snežink? Nas lahko sneg glede na nestanovitno vreme preseneti še konec aprila, kot se je to zgodilo v zadnjih letih?

Za nami je večji del meteorološke zime, a včasih večina snega v snežni sezoni po nižinah pade šele od sredine februarja naprej. Tako je bilo recimo v zimi 2006/07, ko je bilo do 19. marca zelo malo snega po nižinah, nato pa je ob močni ohladitvi marsikje obilno snežilo in smo 20. marca zjutraj v Ljubljani izmerili 19 cm snega, v Celju 22 cm, v Novem mestu 28 cm, v Kočevju pa celo 39 cm. A tudi ta sneg se je obdržal le nekaj dni.

Tudi zima 2004/05 do konca januarja, ponekod pa celo do 20. februarja ni bila kaj prida, potem pa je do začetka marca tistega leta večkrat snežilo; v Ljubljani je bila tri tedne skupaj snežna odeja debela do 25 cm. V Mariboru je bilo še malce več snega, v Kočevju pa v začetku marca celo okoli pol metra.

Včasih je precej snega po nižinah nasulo tudi aprila ali celo maja, kar pa je v zadnjih 30 letih postalo mnogo bolj redko. Vseeno smo