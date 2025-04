Kanarski otoki so hit letošnjega poletja

Kanarski otoki so skupina 7 večjih in 6 manjših otokov v Atlantskem oceanu, ki so geografsko sicer bližje obali Afrike, a upravno spadajo k španskemu ozemlju. Veljajo za otoke večne pomladi, saj se tu temperature vse leto gibljejo med 23 in 33 stopinjami Celzija, zato so za evropske turiste zanimivi zlasti v hladnejši polovici leta.

A prav zaradi ugodnega podnebja so lahko Kanarski otoki tudi odlična poletna počitniška destinacija, še posebej za tiste, ki niso ravno ljubitelji ekstremno visokih temperatur in hude vročine. Ker uradno poletje ni vrhunec sezone, so tudi cene počitniških paketov v tem času precej nižje kot pozimi, zato ne čudi, da so Kanarski otoki ena od TOP destinacij letošnjega poletja – še posebej otoka Lanzarote in Tenerife!

Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si