Kakšen okus ima zgodovina?

Kulinarična ponudba neke dežele ni le zbirka različnih receptov, je okno v dušo kulture.

Vabimo vas na kulinarično doživetje, ki povezuje preteklost in sedanjost. Na Ljubljanskem gradu namreč zgodovina ves čas živi – skozi razstave, uprizoritve in skrbno zasnovane dogodke, kar odseva tudi v sloganu te ljubljanske znamenitosti En grad. Mnogo doživetij.

Tokrat se bo grajsko dogajanje preselilo na »krožnik«. Ljubljanski grad pripravlja edinstveno kulinarično doživetje – Kulinarični časovni stroj, ki bo obiskovalce popeljal skozi zgodovinska obdobja in to doživetje nadgradil s šesthodnim zgodovinsko-gastronomskim sprehodom z igranimi prizori, avtentičnimi jedmi v sodobni preobleki in vinsko spremljavo. Vse skupaj tvori neponovljivo potovanje skozi grajsko kulinarično zgodovino.

