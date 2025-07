Kako se izogniti vrsti za hrvaški trajekt

Poletne počitnice so tu in tudi letos se bodo številni Slovenci na oddih odpravili k našim južnim sosedom. Neokrnjena narava, sinje modro morje in lepe plaže ter bližina so verjetno glavni razlogi, zakaj je Hrvaška še vedno na vrhu lestvice priljubljenosti pri slovenskih turistih.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je AirCash