Kaj se skriva za uspehi vinske ponudbe v Vipavski dolini?

K razcvetu vinarstva na Vipavskem je v začetku 19. stoletja največ prispeval Matija Vertovec, duhovnik, strokovni pisec in učitelj, ki je kmete učil naprednega vinarstva. Vertovec je javno pozval Franceta Prešerna, naj napiše hvalnico vinu, in nastala je Zdravljica, slovenska himna.

Vipavskim vinarjem je uspelo ohraniti več kot trideset lokalnih sort vinske trte, med njimi številne stare, ki jih je opisal že Vertovec in so danes zelo cenjene. Posebej izstopajo avtohtona sorta zelèn ter domače sorte pinela, klarnica, glera, malvazija in rebula. Nič manj cenjene niso rdeče. Najdaljšo tradicijo ima refošk, med novejšimi pa najpogosteje gojijo merlot, barbero in cabernet sauvignon. Danes se vsako posestvo ponaša z najmanj eno hišno zvrstjo, ki na vinskih ocenjevanjih posega po najvišjih priznanjih.

