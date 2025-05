Kaj počne vaše vozilo, medtem ko spite?

Po podatkih mednarodne agencije za energijo se električna vozila večinoma, v 80 %, polnijo doma in ne na poti. Večina lastnikov električnih vozil javne polnilnice torej uporablja bolj redko, ker je polnjenje doma preprostejše in cenejše. Tako imenovani strah pred iskanjem polnilnice je le urbani mit, ki se večinoma nanaša na to, da ne bomo našli ustrezne polnilnice ali da je ne bomo znali uporabljati oziroma da bo postopek zapleten, predolg ali bo zasedena. Večina zadovoljnih lastnikov svoje jeklene konjičke polni brezskrbno, kar med spanjem. Tudi odločitev za električni avtomobil je v veliki meri odvisna od tega, ali imamo možnost namestitve domače električne polnilnice.

Čeprav se mreža električnih polnilnih postaj širi, je najboljši način polnjenja domača električna polnilnica. Šele tako bomo lahko polno uživali v vseh prednostih električnega vozila. S polnilnico na domači hiši bomo imeli vedno nadzor nad tem, kdaj polniti avtomobil, in se nam ne bo treba zanašati na javne polnilnice. S tem bo tudi konec negotovosti in nič več ne bomo šteli ur, ki jih izgubimo s čakanjem na javnih polnilnicah; te bomo obiskovali samo še na daljših potovanjih.

