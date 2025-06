Skrivnostna koča odprta za obiskovalce

Bogata in razgibana zgodovina Gradu Brdo sega vse do sredine 15. stoletja, ko je tam stal podeželski dvor, ki so ga lastniki pozneje preuredili v prvi renesančni dvorec pri nas. Na posestvu so se menjavali različni lastniki, največji razcvet pa je doživelo v času družine Karađorđević in pozneje kot rezidenca Josipa Broza Tita.

Protokolarno posestvo Brdo pri Kranju, ki s svojo lepoto osupne vsakega obiskovalca, se razprostira na skoraj 500 hektarih površine, središče te elitne lokacije pa je Grad Brdo, ki je namenjen protokolarnim dogodkom na najvišji ravni s pomembnimi državnimi gosti. Razkošni park posestva Brdo s svojo čudovito naravno kuliso ostaja odprt za vse, ki iščejo prostor za oddih, navdih ali praznovanje. Vse, kar se tukaj dogaja – od uradnih obiskov do romantičnih porok in zasebnih doživetij – je prepleteno z vrhunsko odličnostjo in gostoljubjem.

Tik pred vhodom v park je gostom na voljo hotel Elegans Hotel Brdo s 122 sodobno opremljenimi sobami. Poimenovali so ga po kačjem pastirju modri kresničar (Ischnura elegans), ki simbolizira čisto okolje in bogato biotsko raznovrstnost na tem območju Nature 2000. Vsaka izkušnja na Brdu je skrbno zasnovana, tako da obiskovalcu pričara nepozabne spomine.

Naročnik oglasne vsebine je JGZ BRDO (Javni gospodarski zavod protokolarne storitve Republike Slovenije)