Doživetje, ki preseže pričakovanja

Hotel Plesnik je sinonim za trajnostno naravnan oddih, ki gostu ponuja celostno izkušnjo. Njihova filozofija temelji na globokem spoštovanju narave, zdravem načinu življenja in lokalni tradiciji.

V jubilejnem letu 2025, ko hotel praznuje 30. obletnico ponovnega odprtja, so v sodelovanju s chefoma Janezom Bratovžem in Tomom Čoparjem uspešno zasnovali novo kulinarično zgodbo in v Logarsko dolino pripeljali vrhunsko kulinariko. »V novi fine dining restavraciji v ospredje postavljamo tradicijo in lokalno okolje,« je povedal chef Tom Čopar, vodja kuhinje Hotela Plesnik, ki goste razvaja s prefinjenim prepletom tradicije, sezonskih lokalnih sestavin in sodobne kuharske tehnike.

Naročnik oglasne vsebine je Hotel Plesnik