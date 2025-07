Alpin Peaks: Gorski apartmajski raj na Turracher Höhe – tik čez mejo

Na nadmorski višini 1.800 metrov, na meji med Koroško in Štajersko, stoji Alpin Peaks, sodoben aparthotel, ki z bujnimi gozdovi, čistim gorskim zrakom in neposrednim dostopom do smučarskih in pohodniških poti navdušuje goste iz vse Evrope – med njimi tudi vse več Slovencev.

Sodobni alpski slog z udobjem domačnosti

Alpin Peaks je sredi slikovitega Turracher Höheja, znanega po miru, urejenosti in izjemni naravi. Vsak apartma je opremljen v sodobnem alpskem slogu – z veliko svetlobe, toplimi naravnimi materiali in popolnoma opremljeno kuhinjo. Gostom so na voljo različne velikosti apartmajev – od udobnih enot za pare do večjih za družine ali skupine prijateljev.

Z balkona ali terase se razprostira čudovit pogled na jezero Turrachsee, gozdove ali bele smučarske proge – odvisno od letnega časa. Prav zaradi te vsestranskosti je Alpin Peaks idealna izbira vse leto.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Alpin Peaks Lifestyle Aparthotel