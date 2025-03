Prvi mlaj v zgodovini Planice ob 200-letnici pivovarstva v Laškem

FOTO: Pivovarna Laško

Ob praznovanju 200-letnice pivovarstva v Laškem je 30 metrov visok mlaj postal simbol povezanosti med tradicijo, športom in naravo ter zaznamoval pomemben mejnik v slovenski kulturi.

Postavljanje mlaja je močno zakoreninjeno v slovenski tradiciji – simbolizira upanje, rast ter odnos med zemljo in nebom, podobno kot naši orli, ki v Planici že desetletja premikajo meje mogočega. Pivovarna Laško je ob tej posebni priložnosti združila moči s Slovenskimi državnimi gozdovi (SiDG), ki so poskrbeli za skrbno izbiro in posek smreke iz bližnjih Zelencev. Pri tem so pridobili vsa potrebna dovoljenja Zavoda za gozdove Slovenije ter poskrbeli za čim manjši ogljični odtis pri prevozu drevesa.

»Z veseljem in ponosom smo se odzvali na pobudo Pivovarne Laško, da zagotovimo smreko za mlaj iz državnih gozdov. Planica je simbol slovenskega športa in naravnih lepot, zato smo ponosni, da smo lahko del tega zgodovinskega trenutka,« je ob tem povedal mag. Marko Matjašič, glavni direktor Slovenskih državnih gozdov (SiDG).

Pivovarna Laško se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje Nordijskemu centru Planica, z direktorjem dr. Francijem Petkom in Jelkom Grosom na čelu, generalnemu sekretarju Organizacijskega komiteja Planica Tomažu Šušeršiču, ter prostovoljnemu gasilskemu društvu Rateče pod vodstvom Jožefa Lavtižarja za izjemno podporo in sodelovanje pri tem simbolnem dejanju. S skupnimi močmi so postavili prvi mlaj v zgodovini Planice – simbol tradicije, moči in povezanosti.

V SiDG ob tem poudarjajo tudi pomen trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter skrb za njihovo obnovo. Letno posadijo od 300.000 do 600.000 sadik domačih drevesnih vrst in z veseljem vabijo vse, ki jim je mar za gozdove, da se pridružijo vseslovenski prostovoljski akciji Pomladimo gozdove, ki bo potekala 5. aprila na petih lokacijah po Sloveniji (Medvode, Unec, Kočevje, Otočec, Kidričevo).

Postavitev mlaja v Planici je več kot le simbol – je poklon tradiciji, športu in slovenski naravi ter povezovalna nit med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

Naročnik oglasne vsebine je Pivovarna Laško