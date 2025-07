Preprosto prelepo: Cetinje, mesto kot iz škatlice (FOTO)

V 15. stoletju so se balkanske države znašle v strahoviti nevarnosti. Iz Azije so na Balkan pridrveli Turki in na svoji poti proti Zahodu rušili vse pred seboj. Starodavna Zeta, prednica današnje Črne gore, se usodi drugih kar ni mogla izogniti.

Tedanji vladar Zete Ivan Crnojević se je med umikom pred premočno turško vojsko iz obalnih delov umaknil v gorato notranjost Črne gore. Na majhnem kraškem polju pod Cetinjem je dal leta 1482 kot svoje zadnje zatočišče zgraditi bivališče zase, dvor, dve leti kasneje pa še samostan, ki je bil nato sedež zetske metropolije. V tem samostanu so leta 1492 v prvi tiskarni na Balkanu natisnili sloviti Cetinjski oktoih, prvo knjigo, tiskano v slovanskem jeziku. Cetinje je tako postalo duhovno središče Črne gore.

Do vrha Lovćena vodijo znamenite serpentine. FOTO: Janez Mihovec

Kamnita krajina FOTO: Janez Mihovec

Skoraj vse do vrha gore nad Boko Kotorsko nas popelje ovinkasta cesta, lahko pa se podamo tudi na večurni planinski pohod.

Prvi in edini črnogorski kralj Nikola I. je preuredil Cetinje. FOTO: Arhiv S. N.

Kljub prometni izoliranosti sredi gora Cetinju v naslednjih stoletjih ni bilo prizaneseno. Črnogorci so se Turkom nenehno upirali, ti pa so vsakih nekaj desetletij oplenili deželo in požgali Cetinje. Negotova usoda je spremljala Cetinje do začetka 19. stoletja, ko je Turčija oslabela, Črnogorci pa so pod Petrom I. Petrovićem in njegovim naslednikom vladiko Petrom II. Petrovićem Njegošem dosegli notranjo samostojnost.

Tisto pravo samostojnost so dosegli leta 1878 po Berlinskem kongresu. Cetinje je kar naenkrat postalo najmanjša evropska prestolnica in se začelo pospešeno razvijati. Biljardi, stari Njegoševi palači iz leta 1838, se je v nekaj letih pridružila vrsta reprezentativnih zgradb. Mimogrede, Biljarda je dobila ime po mizi za biljard, ki jo je Njegoš kupil na Zahodu in postavil v zgradbi. Črnogorci do tistega dne za to igro tudi slišali niso, a nad njo so bili tako navdušeni, da so po njej imenovali celotno zgradbo.

Kjer se staro sreča z modernim. FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Cetinje z Lovćena FOTO: Janez Mihovec

Neodvisna država je potrebovala vladne zgradbe. Zgradili so novo kraljevsko palačo kralja Nikole I., v kateri so danes narodni muzej, gledališče, parlament, stavbe ministrstev in kot posebno zanimivost, vrsto veleposlaništev evropskih držav. Cetinje je kar naenkrat postalo malo svetovljansko mestece.

Mesto kot iz škatlice

Njegošev mavzolej FOTO: Janez Mihovec

Mesto je bilo požgano med prvo svetovno vojno. Konec vojne pa je prinesel novo politično realnost. Prišlo je do »ujedinjenja« in nastanka skupne jugoslovanske države, takrat še Države Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kot zanimivost: čeprav je bil novi jugoslovanski kralj Peter I. Zedinitelj poročen s hčerko kralja Nikole, to Črni gori ni kaj dosti pomagalo. Postala je Zetska banovina in njen center se je prestavil v Podgorico, nekdanji Titograd.

Cetinje je spet postalo malo zaspano mestece, a kljub vsemu simbol in ponos države. Ima kakih 10.000 prebivalcev in je preprosto prelepo. Mesto je kot iz škatlice. Ob obisku Cetinja se je treba obvezno podati še na Lovčen. Skoraj vse do vrha gore nad Boko Kotorsko nas popelje ovinkasta cesta, lahko pa se podamo tudi na večurni planinski pohod.

Na vrhu nas pričaka Njegošev mavzolej, monumenalna grobnica velikega črnogorskega vladarja, duhovnika in pesnika Gorskega venca, dih jemlje razgled na Cetinje in precejšen del Črne gore. Črna gora nas navduši v vsakem pogledu.