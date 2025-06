Premišljeno pripravljena potovalna lekarna: ne pozabite na prehranska dopolnila

Vključuje naj osnovna zdravila, obliže, pa tudi nekaj prehranskih dopolnil, ki hitro priskočijo na pomoč ob najpogostejših težavah, ki se nam lahko pripetijo in povzročijo, da nam počitnice ostanejo v slabem spominu.

Sestavili smo izbor prehranskih dopolnil, ki ne smejo manjkati v naši potovalni lekarni!

Pripravite kožo na sonce – od znotraj

Sonce je dobrina s tveganjem. Čeprav so topli sončni žarki lahko pravi balzam za dušo in telo, so za kožo precejšen izziv. UV-sevanje je namreč glavni krivec za staranje kože (v kar 80 odstotkih), kar ne pomeni le gubic, ampak tudi pigmentne madeže in izgubo prožnosti. Poleg tega lahko sončni žarki povzročijo še druge, resnejše težave.

Poleti zato ne pozabimo na večplastno zaščito – klasične načine, kot so kreme s primernim zaščitnim faktorjem (SPF), oblačila in pokrivala, naj dopolni tudi »notranja obramba«. Odlična izbira je prehransko dopolnilo Valens SunDoc, ki z močjo antioksidantov in vitaminov deluje tam, kjer se vse začne – na celični ravni*.

FOTO: Valens

Kapsule Valens SunDoc vsebujejo klinično raziskane sestavine, ki pomagajo koži, da se lažje upre škodljivim učinkom sonca. Za eno od njih se je v študiji potrdilo, da po njenem rednem jemanju koža prenese kar 30 odstotkov več UV-sevanja, preden pordeči – kar pomeni manj možnosti za opekline in druge fotopoškodbe. Kapsule prav tako vsebujejo naravni betakaroten, ki spodbuja varno, enakomerno in zdravo porjavelost – tudi brez izpostavljanja soncu.

Valens SunDoc je idealna izbira za vse, ki želimo bolj brezskrbno uživati na soncu, ne glede na to, kje smo – v gorah, na plaži, teniškem igrišču ali domačem dvorišču.

Da ne bomo dopusta preživljali na stranišču ali kot balon

Na dopustu radi malo prekršimo pravila – pojemo kaj novega, pokusimo lokalne specialitete, si privoščimo več sladoleda ali pa pozabimo na ustaljeno rutino. Vse to je del počitniške sproščenosti, a telo nam včasih hitro pokaže, da ni navdušeno nad vsemi spremembami.

Zato naj se v potovalni lekarni najde prostor za izdelke s kakovostnimi mikrobiološkimi kulturami. Univerzalna izbira za vso družino so kapsule Valens SuperBiotik, ki vsebujejo eno najkakovostnejših in najmočnejših kombinacij bakterijskih sevov. Izdelek je primeren že za otroke od 2. leta, saj kapsulo lahko odpremo in vsebino vmešamo v vodo. Za še mlajše pa so odlična izbira kapljice Valens BibaBiotik, ki vsebujejo kar dva bakterijska seva in dnevni odmerek vitamina D3. Z njimi lahko poteka vsak dan bolj gladko – ne glede na to, kam nas ponesejo okusi, sonce in dogodivščine.

Naj bo mirna vsaka noč

Po aktivnem dnevu, polnem sonca in doživetij, si želimo le še – mirno noč. A ko zamenjamo okolje, spalnico, vzmetnico ali celo časovni pas, se včasih preprosto ne moremo umiriti. Še posebno če je zunaj glasno, če smo polni vtisov ali če moramo zgodaj vstati za naslednjo dogodivščino.

In ni je bolj priročne pomoči, kot je ustno pršilo Valens Melatonin. Majhna, priročna embalaža je kot nalašč za v torbico ali celo žep. Uporaba je povsem preprosta – samo popršimo v usta, brez vode, brez zapletov. Ne vsebuje sladkorja, pač pa zobem prijazen ksilitol, zato ga lahko brez skrbi uporabimo tik pred spanjem – tudi po tem, ko smo že umili zobe. Za tiste večere, ko potrebujemo pomoč, da utišamo misli in noč preživimo mirno**.

FOTO: Valens

Hitra pomoč za imunski sistem

Dopust naj bi bil čas sprostitve, a telo lahko hitro zazna, da smo ga vrgli iz ustaljenega ritma – zgodnja jutra, dolge poti, natrpan urnik, klimatizirani prostori … vse to je izziv tudi za naš imunski sistem. Zadnje, kar si želimo na počitnicah, pa je, da nam zmanjka moči ravno takrat, ko bi morali najbolj uživati.

Za takšne primere so vrečke Valens Amino S.O.S. nepogrešljiv del potovalne lekarne. Zapakirane so posamično, zato jih lahko brez težav vzamemo s seboj – tri vrečke zavzamejo zelo malo prostora. Uporabimo jih lahko, kadar želimo dodatno podpreti imunski sistem*** ali če je bil dan res naporen in telo potrebuje nekaj dodatne spodbude. Ena vrečka, en trenutek zase – za več energije in manj skrbi.

Z dopolnili do bolj brezskrbnih počitnic

Ne glede na to, kam vas peljejo letošnje počitnice, lahko s preprostimi koraki poskrbite, da boste dopust res preživeli tako, kot si zaslužite: sproščeno in z nasmehom. Izbrana prehranska dopolnila Valens pa zagotavljajo, da se boste vedno počutili dobro in imeli manj skrbi.

Prehranska dopolnila Valens so razvita in izdelana v Sloveniji, v skladu z najvišjimi standardi kakovosti, kot sta GMP in IFS. Že skoraj 20 let so na voljo v vseh slovenskih lekarnah, najdete pa jih tudi v spletni trgovini na www.valens.si.

*Vitamina C in E pripomoreta k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

**Vitamin B6 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

***Vitamina C in D podpirata delovanje imunskega sistema.

Naročnik oglasne vsebine je Valens