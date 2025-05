Prelep razgled z vrha

V zadnjih letih je v dolini pod Poncami vedno bolj živahno. Poleg skakalnic je zrasel nordijski center in nekdanji mir in tišino je nadomestilo vedno več obiskovalcev, ki se običajno podajo še vsaj do konca doline, do markantnega planinskega doma v Tamarju. To posebno velja za zadnji teden v marcu, ko je v Planici zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih. Takrat od blizu in daleč pride v dolino na desettisoče obiskovalcev. Na drugi strani doline se strmo dviga Ciprnik. 1745 metrov je visok in leži točno nasproti skakalnic. Z vrha Ciprnika se vidi točno na skakalnice in tekmovanje nam je kot na dlani.

1745 metrov je visok in leži točno nasproti skakalnic.

Običajni poti na vrh sta dve. Prva je, da začnemo na samem smučišču Kranjska Gora in se povzpnemo po smučarski progi pod novo sedežnico, ki po novem vodi do Mojčinega doma pod vrhom Vitranca. Ob njej stoji že pošteno razpadajoč nekdanji planinski dom. Druga pot nas popelje po sončnih pobočjih Vitranca z izhodiščem pri jezeru Jasna in nas prek sotočja Male in Velike Pišnice pripelje na vrh gore. Po dveh urah hoda smo 1555 metrov visoko, na vrhu gore, kjer nas pričakajo Mojčin dom, razgled in precej žalostni ostanki razpadajočega planinskega doma.

Proti Škrlatici

Od tu naprej nas markirana pot vodi čez drn in strn, gor in dol po grebenu do Ciprnika. Nekje na sredini se nam s strani priključi še malo obiskana pot iz Planice, ki vodi po severnih pobočij. Šele tik pod vrhom, po dodatni uri hoje, se pot strmo vzpne; če se odpravimo pozimi, ne bo narobe, če smo opremljeni za zimske vzpone v gore, cepin in dereze pridejo prav.

Gora je obiskana vse leto.

Sicer pa pot na vrh ni dosti zahtevna, ni prehudo. Po treh urah vzpona se končno dvignemo nad gozdno mejo in na vrh Ciprnika. Gora sama po sebi ni nič posebnega, tudi njena višina ni prav posebno impozantna. Tisto, kar velja, je prelep razgled. Globoko spodaj je dolina Planice s skakalnicami. V zatrepu doline še Tamar, nad njim se dviga morda najlepša slovenska gora – Jalovec. Za povrh si lahko ogledamo še greben Ponc, pa skupino gora okoli Mojstrovke, Škrlatice in Špika.

Ciprnik je gora, ki nam ponuja izjemno lep razgled. Obiskana je vse leto, tudi v snežnem obdobju, spomladi pa sneg zlagoma skopni in vzpon na goro, ki je kondicijsko precej zahteven, postane nekoliko lažji.

Kar velja, je prelep razgled.

Izhodišče je smučišče v Kranjski Gori.