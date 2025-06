Prek razglednih Vipavskih brd

Vipavska dolina je bila nekdaj naraven prehod iz notranjosti naprej v Italijo, v Padsko nižino. Kljub njeni rodovitnosti je bila dolina vedno obremenjena z neprestanimi spori med Avstrijo in Beneško republiko. Da bi bila zadeva še bolj neprijetna, so s svojimi vpadi in ropanjem poskrbeli še Turki. Vojna je bila tako vedno neprijetna grožnja. Tabor Prebivalci so se pred njo ščitili, kakor so vedeli in znali. Tudi z gradnjo utrdb na vrhovih nad dolino. Ena takšnih je Tabor nad Erzeljem, manjšo kraško vasico v Vipavskih brdih. Prvič je bil zaselek omenjen že v 12. stoletju. Na griču nad vasjo j...