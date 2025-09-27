Predlog za izlet: Prelep je dolenjski svet (FOTO)

Južno od Novega mesta se na poti proti Beli krajini dviga širok in precej dolg greben. Na naši strani so to Gorjanci, na hrvaški strani pa pokrajini pravijo Žumberak. Gorjanci svojo najvišjo točko dosežejo na Trdinovem vrhu, ki ima 1178 metrov višine. Na priljubljen vrh pelje cela kopica poti, najbolj priljubljena pa je tista iz vasi Gabrje. Glavno cesto med Novim mestom in Metliko zapustimo precej pred prelazom Vahta in se zapeljemo do vasi. Nad to je na razpolago precej veliko parkirišče, ki služi kot izhodišče za pohod na vrh.

Izvir pri Gospodični

Vzpon na Trdinov vrh je čisto enostaven.

Z vrha Gorjancev se odpre razgled po Dolenjski, Beli krajini in hrvaškem Žumberku.

Vzpon je čisto enostaven. Ves čas sledimo markirani poti. Tudi prevroče ni, saj pot ves čas vodi po gostem gozdu. Se pa vzpon nekoliko vleče, saj do vrha potrebujemo dve uri hoda. Kakih osemsto višinskih metrov je treba premagati. Po dveh urah se mimo planinskega doma Gospodična povzpnemo na vršni greben in do cilja je le še nekaj minut. Na vrhu stoji velika televizijska in radijska antena, ki dominira daleč naokoli. Antena resnično ne naredi posebnega umetniškega vtisa, zato pa toliko bolj njeno preddverje. Meja med Hrvaško in Slovenijo ni čisto določena in je bila v preteklih desetletjih vir neskončnih prepirov med državama.

Tik ob meji na slovenski strani stojijo z nadstreškom pokrite ruševine cerkvice svete Jere.

Tik ob meji na slovenski strani stojijo z nadstreškom pokrite ruševine cerkvice svete Jere, ki ji na drugi strani pravijo Gera. Le nekaj deset metrov proč na hrvaški strani so ruševine še ene cerkvice pokrite z nadstreškom, ki so posvečene svetemu Iliji, ki mu pri nas pravimo Elija. Kot da vse to ne bi bilo dovolj, je kakih sto metrov proč še manjša vojašnica. Pravzaprav gre za pritlično stavbo, obdano z žičnato ograjo, kjer domuje Slovenska vojska in je prav tako vir številnih prepirov. Od tu naprej se lahko na izhodišče spustimo po krožni poti mimo Krvavega kamna, kamnitega osamelca, ki je bil tudi sam nekdaj vir sosedskih sporov in o katerem kroži vrsta neprijetnih legend.

Planinski dom na Gospodični

Pot nas pelje po gozdovih.

Obe cerkvi

O krvavem kamnu kroži vrsta neprijetnih legend.

Pa kaj bi to. Z vrha Gorjancev se odpre razgled tako po Dolenjski, Beli krajini kot tudi po hrvaškem Žumberku. Vzpon na Gorjance je pohajkovanje po širnih gozdovih Dolenjske. Gremo in se imamo lepo. Za politična prerekanja pa se ne menimo, saj smo že od nekdaj na eni in drugi strani meje prijatelji.