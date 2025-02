Potovanje je svoboda, raziskovanje in kulinarično razvajanje

Melani Mekicar. FOTO: Pop TV. Melani Mekicar Med drugim jo lahko spremljamo v novi sezoni serije Skrito v raju na Pop TV »V tem času se najraje odpravim proti Italiji. Spomladi vedno za nekaj dni obiščem naše sosede. Potovanje je zame sreča, rast, raziskovanje in odkrivanje novih kultur. Obožujem potovati. Najraje se vračam v vasico na Hrvaškem, kjer dopustujemo ob morju, v London in Rim. Za en dan bi odšla do slovenske obale ali v Prekmurje k svojim. Za konec tedna v kakšno evropsko prestolnico, ta konec tedna bom denimo preživela v Berlinu. Za daljši oddih pa kliče Japonska, ki si jo b...