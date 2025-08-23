Pokljuška soteska: njena zgodovina je res neverjetna (FOTO)

V kvartarju, najmlajši in trenutni geološki dobi, se izmenjujejo hladne ledene dobe in toplejša vmesna obdobja. V zadnji ledeni dobi, ki se je končala pred dobrimi 10.000 leti, je bila Pokljuška planota spet en sam velik ledenik. Odtekanje vode po današnjih poteh v Savo skozi dolino Radovne je bilo zaradi poledenitve onemogočeno, zato so odtekale v mogočnem toku skozi Pokljuško sotesko. Ko pa se je podnebje otoplilo, se je ledenik umaknil in vode iz Julijskih Alp so spet lahko tekle v Savo po Radovni, za ledenikom pa je ostala le suha Pokljuška soteska, relikt zadnje ledene dobe. Le za kratek čas in v najhujših deževjih se pojavi potok Ribščica, desni pritok Radovne.

Soteska je polna naravnih mostov, previsnih sten in votlin ter drugih kraških značilnosti. Med votlinami je najbolj znana Pokljuška luknja, dvorana, visoka kakih 15 metrov s tremi naravnimi okni.

Pokljuška luknja je dvorana s tremi naravnimi okni in visoka 15 metrov.

V soteski se izmenjujejo tesni, kjer se še danes vidijo draslje, ki jih je napravil nekdanji vodni tok, in razširjeni deli, ki se imenujejo vrtci. Skozi ožino, kjer je nekdaj padal kakih 25 metrov visok slap, pridemo po lesenih galerij, vpetih na steno, potem pa po poti nekdanjega slapu, kjer se tesen zoži na slabega pol metra.

Galerije se imenujejo po kraljeviču Andreju. Zgradili so jih namreč v 30. letih prejšnjega stoletja, med vladavino jugoslovanskega kralja Aleksandra Karađorđevića, ki je bil poročen z romunsko princeso. Imela sta tri otroke. Najstarejši Peter je bil imenovan po svojem dedu, srbskem kralju Petru Zedinitelju. Drugi sin se je imenoval Tomislav in je pihal na dušo Hrvatom. Z imenom Andrej za tretjega, najmlajšega od sinov, pa se je kraljevi par dobrikal Slovencem.

Zaradi temačnosti, hladnosti in stalne vlažnosti uspevajo rastline, ki so se spustile pod mejo običajne razširjenosti.

Zaradi temačnosti, hladnosti in stalne vlažnosti v soteski uspevajo rastlinske vrste, ki so se spustile pod mejo običajne razširjenosti. Gre predvsem za alpske rastline, kot so lepi jeglič, kamnokreč in scheuzerjeva zvončnica. Zanimiva so tudi rastišča praproti peruša v razširjenih delih soteske – vrtcih.

Soteska leži v bližini ceste na Pokljuko pri vasi Krnica. Iz Gorij se sprehodimo dva kilometra do vhoda, nato pa nas krožna pot vodi skozi sotesko in nazaj nad njo na izhodišče. Lahko pa iz soteske nadaljujemo pot naprej na Zatrnik.

Galerija kraljeviča Andreja FOTO: Janez Mihovec

Pogled proti jugu FOTO: Janez Mihovec

Slap je presušil v zadnji ledeni dobi. FOTO: Janez Mihovec

Najožji del FOTO: Janez Mihovec