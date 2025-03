Le redko kdo ve, a izraz Tromeja je čisto iz trte izvit. Stoletja je bila meja Kranjske s Koroško bistveno bolj proti zahodu, pri Trbižu. Koroška in Kranjska sta bili v isti državi, v Avstro-Ogrski, in meje pravzaprav ni bilo. S prvo svetovno vojno se je vse spremenilo. Z rapalsko pogodbo iz leta 1920 se je meja z Italijo prestavila tik za vas Rateče. Republika Avstrija in Kraljevina SHS sta šli vsaka po svoje in na vrhu Peči z višino 1508 metrov na grebenu Karavank je dejansko nastala točka treh meja, ki pa prej, kot rečeno, ni nikdar obstajala. Eden najlepših razglednikov daleč naokoli! Na...