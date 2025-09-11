Po Sloveniji: čudoviti jesenski izleti

Pisani Kras ob Teranovi krožni poti

Kras tako kot vsa narava jeseni dobi prav poseben čar. Ruj se obarva rdeče, vinogradi pa se odenejo v tople jesenske odtenke. Oboje vetrovni in kamniti kraški pokrajini daje podobo, ki jo je veselje videti na lastne oči. Dutovlje ležijo v središču najbolj rodovitnega območja Krasa. Ves ravni svet okoli vasi pokriva rdeča jerovica, v kateri v vinogradih uspeva trta refošk, ki zaradi posebnih razmer daje vino teran.

Sedem kilometrov dolga Teranova krožna pot, ki se začne v Dutovljah, vodi po gozdnih in vaških poteh. Pohodniki na njej spoznajo avtohtono arhitekturo, naravne lepote kraške pokrajine in kulturo tamkajšnjih prebivalcev. Poseben čar imajo poti med vinogradi, ki privabljajo obiskovalce vse dni v letu. Čudovitih pogledov na jesensko trto res ne smemo zamuditi.

Nezahteven sprehod po poti traja od dveh do treh ur. Začne se v samem središču vasi pred Bunčetovo domačijo, ki jo je pred propadanjem rešila občina Sežana, jo obnovila in tako je zdaj v njej TIC. Od tam vodi v spodnji konec, ali kot rečejo domačini, v »Dulnji konc«, kjer se odpre lep razgled na hribovje in gorovje proti severu ter pisane vino­grade, ki se bohotijo na kraški rdeči zemlji.

Dutovlje FOTO: Dragica Jaksetič

Pot pelje najprej do mostu, ki prečka Transalpino, nekdanjo železniško povezavo Češke s Trstom, in se nadaljuje po zgodovinski cesti cesarice Marije Terezije, ki je bila prvotno prometna trgovska pot in je povezovala kraške vasi ter krajšala pot do Trsta.

Na njej je veliko, natančno 26, zanimivosti, vse so označene z zelenimi tablicami z opisom in fotografijo. Če jih naštejemo le nekaj: Polhova domačija, stara štirna, železnica, pokopališče iz prve svetovne vojne …

Ob zgodovinskih znamenitostih so tu še številni lokalni ponudniki vina in medu ter drugih domačih dobrot. Ob poti so spominska obeležja iz prve in druge svetovne vojne, kapelica sv. Roka na začetku Dutovelj in kapelici pred cerkvijo. Vredna ogleda je vaška cerkev, posvečena sv. Juriju.

Kot se za krožno pot spodobi, se konča tam, kjer se začne. Čeprav je jesen in se rastlinje počasi odpravlja k počitku, se splača pokukati še na Pepin kraški vrt na dvorišču Bunčetove domačije. Ta prikazuje naravno in kulturno dediščino ter je del prizadevanj za ohranitev matičnega Krasa.

Center Noordung v Vitanju

Na skrajnem severu Savinjske regije ob reki Hudinji leži Vitanje. Umeščeno je pod južne obronke Pohorja, v njem pa si roke podajata zgodovina in znanost sedanjosti ter prihodnosti. Naselje se ponaša z vrsto znamenitosti, tudi dvema gradovoma, Starim in Novim.

O pestri zgodovini kraja priča staro trško jedro strnjene pozidave, kjer o nekdanjih časih pripovedujejo spomeniško zaščitene in arhitekturno zanimive stavbe. Viri prvič omen­jajo staro jedro in trg že leta 1306. Trg je nekoč obdajalo obzidje z zgornjimi in spodnjimi vrati.

Ob zunanjem delu naselja prevladujejo pritlične, ob glavni ulici pa strnjene eno- in dvonadstropne hiše. Klasicistična pročelja izvirajo iz 19. stoletja, ko je tukajšnje gospodarstvo cvetelo.

Prav v tem kraju pa se z zanimivo arhitekturo ponaša, lahko bi rekli, futuristični objekt. Center Noordung je bil odprt leta 2012 in nosi ime po Hermanu Potočniku Noor­dungu, ki je bil eden najzasluž­nejših za razvoj vesoljskih tehnologij v zgodnjem 20. stoletju. Že od daleč privablja z nenavadno obliko, zanimivo je seveda tudi vse, kar se skriva v njegovi notranjosti in je povezano z vesoljem, vesoljskimi tehnologijami, dosežki raziskav o vesolju in zgodovini spoznavanja te nepojmljive razsežnosti.

V njem so na ogled stalne in gostujoče razstave, na katerih je mogoče razširiti znanje in spoznati veliko zanimivega o prostranstvu, ki nas oddaja.

Vitanje FOTO: Tomaž Gregorič

Morda nam po obisku centra – ali preden se podamo vanj – ostane še čas za pohod v jesensko naravo. Nad Vitan­jem se namreč dviga zanimiv vrh Stenica. Vzpetina je s treh strani obdana s tesnimi dolinami in še bolj mogočnimi pogorji. Na severu je Pohorje, na jugovzhodu se dviga Konjiška gora, na zahodu slikovito pogorje Paškega Kozjaka.

Pot na Stenico vodi mimo samot­ne gorske kmetije Vodovnik. Pri njej se odpre izvrsten razgled na južna pobočja zahodnega Pohorja.

Marsikomu se zdi razgledno pobočje najlepši del poti. Vzpon večinoma pelje skozi gozd, tudi vrh je gozdnat, kar ima v jesenskem času prav poseben čar. Pot na Stenico ni težka in je označena.

Grad Strmol

Nastanek gradu na Gorenjskem sega v 13. stoletje. Tedaj so v njem živeli vitezi Strmolski, po katerih nosi ime. Njegova podoba skozi zgodovino ostaja presenetljivo nespremenjena – je eden najstarejših in najbolje ohranjenih gradov pri nas. Sedanji videz sta mu nadela zadnja lastnika, zakonca Rado in Ksenija Hribar.

Rado Hribar je bil industrialec, svetovljan in ljubitelj umetnosti. Z ženo Ksenijo sta na gradu ustvarila prostor za družabna srečanja slovenskih in evropskih plemičev. S svojim prefinjenim in svetovljanskim okusom sta dom okrasila z bogato zbirko umet­niških del in predmetov izjem­ne vrednosti, ki so še danes na ogled.

Ena izmed atrakcij je denimo nagačen krokodil, ki je bil Ksenijin hišni ljubljenček. Žal je zakonca doletela kruta usoda. Zadnji večer, ki sta ga preživela na gradu, je bil 3. januar 1944. Dan pozneje so ju odpeljali pripadniki varnostno-obveščevalne službe, razglasili so ju za vojna zločinca in narodna izdajalca ter po hitrem sojenju ubili.

Kje sta bila usmrčena, dolgo ni bilo znano. Šele leta 2015 so arheologi v gozdu nad vasjo Mače pri Preddvoru odkopali posmrtne ostanke, za katere je analiza DNK na Inštitutu za sodno medicino potrdila, da so njuni, in zdaj počivata v družinski grobnici na ljubljanskih Žalah.

FOTO: Marjana Hanc

Zaradi izjemnih kulturnih, umetniških, arhitekturnih, zgodovinskih in pokrajinskih značilnosti so grad leta 2004 razglasili za narodno pomemben kulturni spomenik. Med letoma 2010 in 2012 je bil temeljito obnovljen. Zdaj je v njem butični hotel, ostal je protokolarni objekt.

V njem gostijo tudi poroke, osebna praznovanja in različna poslovna srečanja. Seveda je prav tako mogoč ogled notranjosti, za kar se velja dogovoriti vnaprej, na njem pa izvemo več o 700-letni zgodovini gradu Strmol, njegovih preteklih lastnikih in dogodkih. Skrbno urejena okolica, grajski kompleks in pod njim jezero s potjo so čudovita kulisa za prijeten sprehod in lepe fotografije. Obiščemo lahko tudi kavarno Strmol.