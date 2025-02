Po s soncem obsijanih pobočjih (FOTO)

Ratitovec s svojimi 1678 metri je markantna gora. Nanjo vodi cela kopica markiranih poti, ki so sorazmerno lahko prehodne tudi v zimskem času. Tako je gora cilj številnih obiskovalcev prek celotnega leta.

Tokrat se nanj odpravimo od kmetije Torka. Gre za markirano pot, ki je običajno nekoliko manj obiskana. Zapeljimo se torej iz Škofje Loke v Selško dolino. Ob reki Sori se peljemo skozi Železnike in naprej do vasice Zali Log, v katero pozimi ne posije sonce. Nekaj kilometrov nad vasjo ozka asfaltirana pot zavije z glavne ceste. Kar takoj se postavi pokonci in se vije ob pobočju vse tja do vasice Ravne, kjer se svet nekoliko poravna. Od tu cesta vodi naprej strmo v brežino vse do kmetije Torka že visoko v pobočju.

Tako je videti, ko se ozremo na Spodnje Bohinjske gore.

Krekova koča pod vrhom

Od tu naprej je treba iti peš. Nad kmetijo travniki preidejo v gozd in markirana pot nas mimo spodnje postaje tovorne žičnice vodi do sedla, kjer se markirana pot pridruži tisti, ki prihaja iz vasice Prtovč nad Železniki. Prav posebej je ta del poti lep v zimskem času. Snežne padavine in nizka oblačnost z ledeno meglo pokrajino spremenijo v prav neresnično pravljico.

Sedaj skupna pot zavije strmo v brežino. Že prav kmalu se dvignemo nad gozdno mejo. Pot postane nekoliko bolj zahtevna, a ni prehudo. Na nekoliko težjih delih je postavljenih nekaj varoval in jeklenic. Po uri in pol hoda smo skorajda na vrhu. Brežina se položi in od tu je še nekaj minut do Krekove koče, ki stoji tik pod vrhom 1678 metrov visokega Altenmavra. S preddverja koče se lahko povzpnemo na sam vrh, lahko pa skrenemo nekoliko desno do nekaj minut oddaljene vetrne rože na stranskem vrhu gore.

V vsakem primeru je razgled prelep in sega po vsej Sloveniji. Vse tja do Snežnika daleč na jugu, pa prek Polhograjskega in Škofjeloškega hribovja. Pa na sever na Julijske Alpe in Triglav v samem osrčju. Pa prek Ljubljanske kotline na Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe. Prelepo, le trajati ne more prav dolgo, saj se je treba prej ali slej spet vrniti nazaj v dolino.

Pogled prek vetrne lože

Ratitovec od kmetije Torka je potep po samotnem svetu nad Selško dolino. Ob vzponu se zavemo, da tudi nad dnom doline v pobočjih leže samotne vasi in kmetije, obsijane s soncem. Sprehodimo se torej po južnih pobočjih Ratitovca in na njem preživimo lep dan.