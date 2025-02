V Tržič izpod Karavank v Tržiško Bistrico priteče potok Mošenik. Cesta ob njem vodi na enega naših najpomembnejših prometnih prelazov – Ljubelj. Tam čez je stoletja vodila tovorniška pot, med drugo svetovno vojno pa so izvrtali cestni predor. Cesta nas popelje do naselja tik ob vhodu v predor. To so ostanki nekdanjega rudarskega naselja okoli cerkvice svete Ane iz 15. stoletja. V bližini, pod vzhodnimi obronki Begunjščice, je stoletja deloval Šentalski rudnik živega srebra. Bil je v lasti družine Born, ki je v teh krajih poleg rudnika imela tudi gozdove. Nekoč je bil tu naravni predor. Pred ...