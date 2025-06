Po divjini Ljubljanskega barja

Južno od Ljubljane se razprostira velika ravnina Barja. Ima površino skorajda dvesto kvadratnih kilometrov in je bila tisočletja plitvo jezero, nato pa poplavna ravnica, poplavljena ob vsakem večjem deževju. To se je spremenilo konec 18. stoletja, ko so prek Grajskega griča oziroma Golovca zgradili Gruberjev prekop. Poplavna ravnica se je osušila. Velike sklade šote so izrezali in pokurili. Barje je temeljito spremenilo svojo podobo. Prek ravnine so izkopali na desetine kilometrov izsuševalnih jarkov in vmesna zemljišča spremenili v njive in travnike. Predvsem slednje, saj se mokrotna in kisla zemlja ni izkazala za posebno rodovitno. Mesto v zadnjih desetletjih raste praktično v vse smeri in vse bolj se pozidava širi tudi na Barje.

V svoji najlepši podobi

A še vedno se najdejo kotički, ki so ohranili svojo prvobitno podobo. Eden takšnih je ob rečici Ižica. Dvanajst kilometrov dolga rečica izvira v kraških izvirih v okolici Iga, teče naravnost proti severu in se tik pred južno obvoznico izlije v Ljubljanico.

Teče praktično po ravnini in je veslanje udobno tudi proti toku

Najlepše je, če si jo ogledamo kar iz kajaka, kanuja, rafta. Za začetek je treba najti primerno vstopno mesto. Brežine slovenskih rek so običajno zelo poraščene z vsem mogočim drevjem in grmovjem, v zadnjih desetletjih tudi z invazivnim japonskim dresnikom. Tako je najbolj primerno mesto za vstop pri gostilni Livada.

Najlaže gre takole.

Most pri Hauptmanci, kjer postane Ižica res ozka.

Prvih nekaj sto metrov plujemo proti toku Ljubljanice in srečujemo številne ladjice, ki po reki vozijo turiste. Takoj za avtocestnim mostom južne obvoznice pa se na levo odcepi največji pritok, rečica Ižica. Ljubljanica je široka reka, Ižica pa je bistveno ožja. Njen vodotok teče praktično po ravnini in tako je veslanje udobno tudi proti toku. Na začetku je to še kulturna krajina s številnimi hišami in privezi na obeh bregovih reke, potem pa dokazi človeške dejavnosti ostanejo zadaj. Plujemo po nekaj metrov široki reki, ki se vije sem in tja. Brežine so v celoti porasle in vse skupaj se zazdi čisto prava divjina. Kar nekaj kilometrov gre tako, potem pa južno od tretjega mostu, pri igrišču za paintball, pri vasi Hauptmanca, postane Ižica res ozka. Vejevje, ki se ga je prej nekako dalo obpluti, sedaj sega preko celotnega rečnega toka. Vsakršno nadaljevanje po vedno ožji rečici ne bi imelo smisla. Obrnemo se in po toku Ižice navzdol odveslamo na izhodišče po skoraj štirih urah veslanja v obe smeri. Za nami ostane veslaški izlet po divjini na robu glavnega mesta.