Pet najboljših božičnih sejmov

V Nemčiji živeča Teksašanka Helene Sula je strastna ljubiteljica božičnih sejmov. Odkar sta se z možem preselila v Evropo, jih je obiskala več kot sto, zato so jo pri Mail Online povabili, naj sestavi lestvico najboljših.

Za najboljši božični sejem, kar jih je kdaj obiskala, je blogerka razglasila tistega v Kölnu v Nemčiji. »Tržnica je velika in ponuja bogato izbiro hrane – obvezno poskusite Reibekuchen (krompirjeve palačinke) in kuhano vino. Odlično je tudi za družine, saj ima drsališče in vrtiljak,« pravi. Božična tržnica v Strasbourgu v Franciji je na drugem mestu, njena odlika pa naj bi bila avtentičnost.

Eden najstarejših in najlepših v Evropi je v Strasbourgu. Foto: Diego Martin Lopez/Getty Images

»Strasbourg je prestolnica božiča, tam poteka eden najstarejših in najlepših božičnih sejmov v Evropi. Celotno mesto se spremeni v praznično čudežno deželo z osupljivimi okraski, številnimi trgi in slastnimi lokalnimi dobrotami, kot sta tarte flambée in piškoti bredele. Šarmu in pristnosti te tržnice ni para,« je navdušena Helene.

Na tretje mesto je uvrstila tržnico v Heidelbergu, kjer živi. Četrto mesto pripada Ribeauvillu v Franciji, kjer božična tržnica obiskovalca prestavi v srednji vek. »Mesto se zdi, kot da je naravnost iz pravljice, s srednjeveško glasbo, kostumi in predstavami, ki vas popeljejo v preteklost,« je navdušena blogerka.

Na petem mestu je božična tržnica na Dunaju. »Dunajski božični sejmi so elegantni in očarljivi, meni najljubši pa je trg na Rathausplatzu. Ozadje veličastne dunajske arhitekture v kombinaciji z utripajočimi lučmi je res čarobno. Poskusite dunajsko klobaso in skodelico punča ter uživajte v drsanju na bližnjem drsališču za popolno praznično doživetje,« priporoča.