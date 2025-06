Padel – novi kralj rekreativnega športa

Padel je v zadnjih letih osvojil srca številnih rekreativcev in profesionalcev po vsem svetu – in zdaj navdušuje tudi v Sloveniji. Gre za ekipni šport, ki se običajno igra v dvojicah na manjšem igrišču, velikem 10 x 20 metrov in obdanem s stenami iz stekla in kovinske mreže. Zaradi posebnosti igrišča igra vključuje tudi odboje od sten, ki jo naredijo še bolj dinamično in zanimivo. Zaradi kombinacije hitrosti, odzivnosti in timskega dela je padel primeren za vse generacije in stopnje telesne pripravljenosti.

Oprema za igranje padla

Za igranje potrebujemo poseben lopar, ki je nekoliko krajši in debelejši od teniškega in nima strun, temveč perforirano udarno površino. Žogice so podobne teniškim, a z nekoliko manjšim tlakom, kar upočasni igro in omogoča daljše izmenjave. Za varno in udobno igro so priporočljiva športna oblačila in obutev z dobrim oprijemom, idealno posebni čevlji za padel.

Dober vir informacij o padlu je spletna stran Padel zveze Slovenije https://padelslovenija.si/.

Pravila igre

Pravila igre so preprosta in podobna teniškim, a s svojimi posebnostmi. Igra se v dvojicah, točkovanje poteka po sistemu 15, 30, 40, igra. Servis se izvaja izza servisne črte in pod pasom, žogica mora po odboju pasti v nasprotnikovo polje. Med točko lahko igralci žogo udarijo neposredno ali po odboju od sten, kar omogoča kreativne poteze in daljše izmenjave. Točko izgubi ekipa, ki pusti, da žogica dvakrat odskoči na njeni polovici, ali če žogica zadene mrežo oziroma konča zunaj omejitev igrišča.

Vzrok velike priljubljenosti

Padel je v zadnjih letih postal eden najbolj priljubljenih športov na svetu, saj ga je mogoče hitro usvojiti tudi brez prejšnjih športnih izkušenj, hkrati pa omogoča tehnično izpopolnjevanje. Zaradi manjšega igrišča je akcija hitra in napeta, a manj naporna kot pri tenisu, kar pomeni, da je igra primerna tudi za tiste, ki si želijo zmernejše rekreacije.

Padel v Sloveniji

Tudi v Sloveniji se zanimanje zanj hitro povečuje. Nova igrišča rastejo tako v večjih mestih kot v turističnih središčih, kar pomeni, da ga lahko preizkusite tudi med dopustom. Po podatkih Padel zveze Slovenije imamo naslednja igrišča: Ludus Beach Park v Ljubljani, MP Padel v Mariboru, Naturasort v Pesnici, Rimski vrelec v Kotljah in Vogu center v Besnici. Organizirani so tudi začetni tečaji in turnirji, ki še dodatno pripomorejo k širjenju športne kulture padla. Dodajmo še, da se odpirajo vedno nova in nova igrišča za padel, ki jih na seznamu Padel zveze Slovenije še ni. Tako so nova igrišča odprli v ljubljanskem nakupovalnem središču Aleja in na ploščadi pod Halo Tivoli.

Če torej iščete šport, ki povezuje, krepi telo, spodbuja timsko delo in vas ob tem še zabava, je padel odlična izbira. Naj bo to vaša nova športna dogodivščina!

Nasveti za začetnike Padel je šport, ki ga lahko hitro usvojite, a nekaj osnovnih nasvetov vam bo pomagalo, da boste uživali že od prve igre. Pri servisu pazite, da udarite žogico pod pasom, saj je to obvezno pravilo. Ne bojte se vključiti sten v igro – prav odboji od steklenih sten so tista posebnost, ki daje padlu dodaten čar. Najpomembnejši nasvet pa je: igrajte sproščeno in sodelujte s soigralcem, saj je dobra komunikacija ključ do uspeha.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha.