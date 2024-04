Od Žabje hiše do razgledne ploščadi

Pri Centru ohranjanja narave Žabja hiša v Mali Račni so ob koncu projekta Zagon odprli novo učno pot na Radenskem polju. Župan dr. Peter Verlič je ob slavnostnem odprtju dejal, da ima občina zeleno barvo tudi v grbu: »Je pa to tudi odgovornost. Tisti, ki iz Ljubljane prihajajo v Grosuplje, so navdušeni nad naravo. Ko se v občini ustavijo, pa želijo imeti vse tiste dobrine, ki jih ponuja mestno središče. In najti pravo sorazmerje med razvojem in ohranjanjem narave je izziv, je pa tudi zelo pomembno.«

Vodja sektorja za finančne mehanizme Jadranka Plut je povedala, da je projekt Zagon prejel sredstva finančnih mehanizmov Evropskega gospodarskega prostora in nacionalne soudeležbe in se izvaja v programskem obdobju 2014–2021, ki se s 30. aprilom 2024 končuje, ter v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, katerega nosilec je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Tabla označuje novo učno pot na Radenskem polju.

Najti pravo sorazmerje med razvojem in ohranjanjem narave je izziv.

Takšni projekti med drugim pripomorejo tudi h krepitvi odnosov med vpletenimi državami, na eni strani Republike Slovenije in na drugi Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajn in Kraljevine Norveške. Poudarila je, da je glede na podatke Svetovnega gospodarskega foruma skoraj polovica svetovnega BDP odvisna od naravnega okolja in njegovih virov. Vsi največji gospodarski sektorji so močno odvisni od narave.

Od šice do mejice

Projekt Zagon se osredotoča na gozdove in mokrišča, za katere je značilen velik prispevek k blaženju podnebnih sprememb. Vsa izbrana projektna območja spadajo pod Naturo 2000, katere kvalifikacijske vrste in habitatni tipi so v neugodnem ohranitvenem stanju in so v zadnjih desetih letih zaradi podnebnih sprememb utrpeli veliko škodo oziroma nadaljnje ogrožanje. »Zaradi pomembne vloge biotske raznovrstnosti pri trajnosti in vzdržnosti našega planeta in življenja na njem je nadaljnja podpora tovrstnih projektov ključna,« je še poudarila Plutova. »Zahvaljujem se vsem partnerjem in sodelujočim za prispevek k dvigu zavesti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti in dviga odpornosti ekosistemov.«

Učna pot je dolga tri kilometre.

Začetek učne poti Od šice do mejice označuje informativna tabla. Odkrili so jo vodja sektorja za finančne mehanizme Jadranka Plut, podžupan Janez Pintar, direktorica občinske uprave Zdenka Grozde in vodja projekta Zagon Miha Drobnič. Dogodek v lepem naravnem okolju sta glasbeno obarvala Klara in Ernest Miklič, Duo Tvoja Glasba. Klara je dogodek tudi povezovala.

Nova učna pot Od šice do mejice na Radenskem polju je dolga tri kilometre, njen začetek je v Mali Račni pri Žabji hiši, ki stoji na idiličnem otočku ob izviru vodotoka Šica ter se prek Velike Račne in Kopanja nadaljuje do poplavnega gozda približno 300 metrov severovzhodno od Kopanja. Pot bo obiskovalce mimo kopanjske cerkve, Marijinega studenčka, v objemu čudovite narave, gozda in travnikov, prek nove brvi vodila do razgledne ploščadi, do mejice. Rastline in živali, ki jih bomo na poti občudovali, bomo lahko dodobra spoznali tudi z novimi postavljenimi informativnimi tablami. Začetek učne poti Od šice do mejice označuje nova informativna tabla, ki so jo odkrili ob odprtju. Dogodek v lepem naravnem okolju sta glasbeno obarvala ​Klara in Ernest Miklič, Duo Tvoja Glasba. Klara je dogodek tudi povezovala.