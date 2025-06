Od nekoč mogočnih gradov ni ostalo nič (FOTO)

Vsak narod ima svojo identiteto. Del te je tudi pogled v preteklost, na katero pogosto spominjajo impozantne zgradbe iz davnih časov. Gradovi so prav gotovo spomeniki, ki nas povezujejo z že zdavnaj minulim srednjim vekom. Po vsej Sloveniji jih je raztresenih na stotine v zelo različnem stanju. Nekateri blestijo v obnovljeni podobi, drugim usoda ni bila posebno naklonjena. Gradova Roje in Kravjek žal spadata med slednje, danes si lahko ogledamo le še njune ruševine.

Pogled po ruševinah pove, da je bila tam nekdaj velika kamnita zgradba.

Zapeljimo se torej z Muljave do bližnjega naselja Leščevje. Nad cerkvico svetega Janeza Krstnika je hrib Kravjek, na njegovem vrhu stoji srednjeveški grad Roje, ob njegovem vznožju pa njegov naslednik, graščina Kravjek. Oziroma bolje: tisto, kar je ostalo od obeh. Kravjek je v preteklosti spadal med pomembnejše slovenske gradove. Prvi lastniki so bili vojvode Spanheimski, ki so ga upravljali prek svojih podložnih plemičev ministerialov.

Grad je bil prvič omenjen leta 1243. Leta 1279 so ga predali oglejskemu patriarhu, nato je prešel v last koroških vojvod, bil je še v lasti Celjskih grofov in Habsburžanov. Že konec srednjega veka so ga opustili in spremenil se je v ruševine. Ob vznožju grajskega griča so postavili grad Kravjek kot njegovega naslednika. Dandanes od njega ni ostalo kaj dosti. Je del bližnje kmetije in ga uporabljajo kot gospodarsko poslopje. Ohranil pa se je bližnji grajski ribnik. V preteklih časih so bile ribe zelo pomembna jed. Vsak petek je bil postni dan, ko se ni uživalo meso. Ribe se niso štele kot meso in so ob teh in drugih postnih dnevih našle mesto na krožniku.

Ohranil se je bližnji grajski ribnik.

Danes je ogled obeh gradov sprehod po slovenskem podeželju. Od vasi Leščevje se sprehodimo do podeželske cerkvice svetega Janeza in bližnje kmetije. Od nje v hrib vodi vrsta gozdnih poti. Sledimo jim, popeljejo nas kakih sto višinskih metrov na vrh griča. Na njem nas pričakajo ostanki gradu in informativne table. Ves vrh je poraščen z gozdom, a pogled po ruševinah nam pove, da je bila tam nekdaj velika kamnita zgradba, od katere so se ohranili le borni ostanki. Po drugi strani se ob potoku spustimo nazaj v dolino in potep zaključimo še z ogledom ostankov spodnjega gradu.

Grajski grič FOTO: Janez Mihovec

Cerkev Janeza Krstnika FOTO: Janez Mihovec