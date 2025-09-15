Od bakel do Menine planine: tridnevni pohod za ljubitelje narave

Pohodniški dnevi v Tuhinjski dolini združujejo gibanje, naravo in zdravje v dobri družbi. Dolina, skrita med Kamniško-Savinjskimi Alpami, je pravi raj za ljubitelje narave, pohodništva in sprostitve. Njena neokrnjena pokrajina, gozdovi, travniki in svež zrak vabijo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Pohodništvo ni le gibanje – je stik z naravo, priložnost za druženje, krepitev telesa in sprostitev misli. Zato v Termah Snovik, ki so v središču doline, skupaj s Turističnim društvom Tuhinjska dolina tudi letos pripravljajo Pohodniške dneve v Tuhinjski dolini, ki bodo med 19. in 21. septembrom. Dogodki so namenjeni vsem generacijam in stopnjam pripravljenosti, saj združujejo pohode različnih zahtevnosti, lokalno kulinariko in doživetja v naravi.

V petek ob 20. uri bo pohod z baklami do izvira zdravilne termalne vode, v soboto ob 11.30 pohod na Svetega Miklavža, v nedeljo pa ob 7. uri tradicionalni pohod na Menino planino ob 20. obletnici društva, ki ga organizira Turistično društvo Tuhinjska dolina.