POHODNIŠKI DNEVI

Od bakel do Menine planine: tridnevni pohod za ljubitelje narave

Doživite Tuhinjsko dolino v njeni najlepši jesenski podobi.
Fotografija: Menina planina, prostrana kraška planota nad Tuhinjsko dolino, predstavlja eno najlepših naravnih območij v Sloveniji; najvišji vrh planote je Vivodnik, kjer stoji razgledni stolp. FOTO: Td Tuhinjska Dolina
Menina planina, prostrana kraška planota nad Tuhinjsko dolino, predstavlja eno najlepših naravnih območij v Sloveniji; najvišji vrh planote je Vivodnik, kjer stoji razgledni stolp. FOTO: Td Tuhinjska Dolina

T. T.
15.09.2025 ob 19:10
T. T.
15.09.2025 ob 19:10

Pohodniški dnevi v Tuhinjski dolini združujejo gibanje, naravo in zdravje v dobri družbi. Dolina, skrita med Kamniško-Savinjskimi Alpami, je pravi raj za ljubitelje narave, pohodništva in sprostitve. Njena neokrnjena pokrajina, gozdovi, travniki in svež zrak vabijo k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Pohodništvo ni le gibanje – je stik z naravo, priložnost za druženje, krepitev telesa in sprostitev misli. Zato v Termah Snovik, ki so v središču doline, skupaj s Turističnim društvom Tuhinjska dolina tudi letos pripravljajo Pohodniške dneve v Tuhinjski dolini, ki bodo med 19. in 21. septembrom. Dogodki so namenjeni vsem generacijam in stopnjam pripravljenosti, saj združujejo pohode različnih zahtevnosti, lokalno kulinariko in doživetja v naravi.

V petek ob 20. uri bo pohod z baklami do izvira zdravilne termalne vode, v soboto ob 11.30 pohod na Svetega Miklavža, v nedeljo pa ob 7. uri tradicionalni pohod na Menino planino ob 20. obletnici društva, ki ga organizira Turistično društvo Tuhinjska dolina.

