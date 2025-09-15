Od bakel do Menine planine: tridnevni pohod za ljubitelje narave
Pohodniški dnevi v Tuhinjski dolini združujejo gibanje, naravo in zdravje v dobri družbi. Dolina, skrita med Kamniško-Savinjskimi Alpami, je pravi raj za ljubitelje narave, pohodništva in sprostitve. Njena neokrnjena pokrajina, gozdovi, travniki in svež zrak vabijo k aktivnemu preživljanju prostega časa.
Pohodništvo ni le gibanje – je stik z naravo, priložnost za druženje, krepitev telesa in sprostitev misli. Zato v Termah Snovik, ki so v središču doline, skupaj s Turističnim društvom Tuhinjska dolina tudi letos pripravljajo Pohodniške dneve v Tuhinjski dolini, ki bodo med 19. in 21. septembrom. Dogodki so namenjeni vsem generacijam in stopnjam pripravljenosti, saj združujejo pohode različnih zahtevnosti, lokalno kulinariko in doživetja v naravi.
V petek ob 20. uri bo pohod z baklami do izvira zdravilne termalne vode, v soboto ob 11.30 pohod na Svetega Miklavža, v nedeljo pa ob 7. uri tradicionalni pohod na Menino planino ob 20. obletnici društva, ki ga organizira Turistično društvo Tuhinjska dolina.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.