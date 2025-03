Obisk Celovca: spremenili ime za večjo prepoznavnost (FOTO)

Celovca, največjega in glavnega mesta na avstrijskem Koroškem, se še danes marsikdo spominja po časih, ko se je onstran prelaza Ljubelj hodilo po dobrine, ki v naši deželi takrat še niso bile na voljo. A je danes vse prej kot le nakupovalna meka. Marsikdo pa zastriže z ušesi, ko izve, da je uradno ime mesta mesta pravzaprav Celovec ob Vrbskem jezeru (Klagenfurt am Wörthersee).

Tako so namreč leta 2007 sklenili občinarji, spremembo imena je nato potrdil še koroški deželni zbor. Razlog je morda nenavaden, a povsem preprost. S tem so želeli povečati prepoznavnost mesta in ga narediti turistično bolj privlačnega. Koliko ima sprememba imena pri turističnem razcvetu, ne bomo nikoli natančno izvedeli, dejstvo pa je, da se trud turistične regije Celovec vsekakor opazi.

Na ogled je del zbirke zdaj že pokojne milijonarke Heidi Horten.

Mestu sta pustila poseben pečat tudi dva znana Slovenca. Škof, pisatelj, pesnik in pedagog Anton Martin Slomšek je med drugim v Celovcu študiral filozofijo, nato se je odločil še za študij bogoslužja. V tamkajšnji stolni cerkvi je bil leta 1824 posvečen v duhovnika. Stolnica na zunaj sicer ni ravno kakšen arhitekturni presežek, povsem drugače pa je z njeno notranjostjo.

Na jugozahodni strani Novega trga (Neuer Platz) je na rumeni stavbi spominska plošča, ki opominja na našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Leta 1832 je namreč v tej stavbi opravil pravosodni izpit. Preučevalci zgodovine in kulture so našli tudi njegovo pismo prijatelju Matiji Čopu, v katerem opisuje celovške dekline kot precej drugačne od ljubljanskih.

Glavno mesto avstrijske dežele Koroške je bilo sicer vse tja do sredine 19. stoletja močno povezano s slovenstvom, še danes pa imajo vse slovenske osrednje organizacije koroških Slovencev svoj sedež prav v Celovcu. Posebno povezavo ima Celovec tudi z Ljubljano, povezuje ju namreč simbol mesta – zmaj. Občinska grba sta si precej podobna, toda legendi o zmajih sta povsem različni.

V Celovcu nedvomno naletite na kulinarične presežke.

Če osrednji Novi trg s podobo zmaja, ki, kot rečeno, po simboliki precej spominja na Ljubljano, velja za središče mesta, pa je najživahneje na Starem trgu (Alter Platz), kjer so se nekoč križale pomembne prometne poti, na sever proti Dunaju, na jug proti Ljubljani, na zahod proti Salzburgu in na vzhod proti Gradcu. Zdaj je to prostor za druženje z lokali in trgovinami. Oba trga povezuje najstarejša cona za pešce v Avstriji. Pred nekaj več kot petdesetimi leti so ulico Kramergasse v celoti zaprli za promet in tako je še danes.

Umetniška zbirka Še do 5. aprila je v Celovcu razstavljen del pomembne zbirke sodobne umetnosti Heidi Horten z Dunaja. Že naslov razstave Picasso-Warhol-Baselitz, ki je na ogled v Koroškem muzeju (Kärnten museum), pove, da je glavni poudarek na omenjenih umetnikih svetovnega slovesa. Mogoče je videti tudi dela koroške umetnice Helge Druml. Zdaj že pokojna milijonarka Heidi Horten je bila v Avstriji, zlasti pa na Koroškem, izjemno znana in priljubljena. Ne le zaradi pestre zbirke umetniških del, temveč tudi zaradi neutrudnega boja za zaščito živali.

Eden od uspešnih turističnih pristopov so tudi kulinarična doživetja. Prava poroka okusov, zlasti Alp in Mediterana, se vam obeta. Restavracija Dolce Vita, ki jo vodi chef Stephan Vadnjal, temelji na globoki ljubezni do mediteranske kuhinje. Prav on je dokaz, da tudi na celini lahko dobite prvovrstno morsko hrano. Njegov koncept je jasen že vse od začetka, ko je pred več kot 30 leti v Celovcu odprl restavracijo.

Stephan Vadnjal je razkril recept svoje uspešnosti.

Vadnjal poudarja, da je ključ do njihovega uspeha stalnost v filozofiji in doslednost pri uporabi najboljših sestavin, kar jih lahko najde na trgu. Prav zato pri njem ni mogoče najti klasičnega menija, saj, kot poudarja, nikoli ne ve, kakšne morske sestavine bo dobil kateri dan.